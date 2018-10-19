لمرضى التهابات الجيوب الأنفية.. 4 أطعمة تزيد من آلامك

أميرة خالد(صدى):

تُسبب التهابات الجيوب الأنفية صداعا مبرحا، لا تجدي معه الكثير من المسكنات، مما يجعل المصابين به يعانون من شدة الألم، ويبحثون عن أي وسيلة للتخلص هذه الآلام.

وقالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إنه ليست المسكنات وحدها، التي تعالج التهابات الجيوب الأنفية، لكن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من تلك الالتهابات، والتي يجب التوقف عنها، خلال الإصابة .

ومن هذه الأطعمة :

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

– هذه المشروبات غالبا ما تؤدي إلى الجفاف، وهو يزيد من احتقان الأنف، مما يؤدي إلى انسدادها.

المثلجات:

– تتسبب الأطعمة المثلجة، كالآيس كريم في ألم حاد في عظام الخد والرأس، مما يزيد من آلام الجيوب الأنفية والتهابها، كما يمكن أن يزيد من المخاط.

الألبان:

– سواء كان ذلك الحليب والجبن أو أية منتجات للألبان، تتسبب في تكون البلغم الذي يسبب آلام التهابات الجيوب الأنفية.

الطعام الحار:

– تناول الأطعمة الحارة يؤدي إلى تزايد التهابات الجيوب الأنفية، كما تؤدي في بعض الحالات إلى سيلان الأنف.