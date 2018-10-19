موندو ديبورتيفو: ميسي يسجل أهم هدف في حياته

حامد العمري(صدى):

نجح ” ليونيل ميسي ” مهاجم نادي برشلونة على مدار مسيرته التي بدأت في عام 2004 بتسجيل 628 هدف في 402 مباراة، واستطاع حصد 33 لقب مع الفوز بخمس كرات ذهبية.

لكن الهدف الأهم في حياة الأرجنتيني لم يأت بعد بحسب صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية، لكنه اقترب من تحقيقه ببناء مركز ” سانت خوان دي دو ” الطبي لعلاج سرطان الاطفال في قارة أوروبا في مدينة برشلونة، واستغلال منصبه كسفير لحملة ” الشجاعة ” التي بدأت منذ عام ونصف، لتوفير مبلغ 30 مليون يورو لبناء المركز.

بالأمس، شارك ” ميسي ” في وضع حجر الأساس للمركز لبداية الحلم الذي يسعى إليه مهاجم برشلونة منذ فترة طويلة، على الرغم من تجميع فقط 27.3 مليون يورو من المبلغ المطلوب.

ولكن بعد الحفل الذي تم الإعلان فيه بالأمس عن المبلغ المتبقي والذي تحتاجه الحملة، كانت هناك اتفاقية بين ” خوردي كاردونير ” رئيس مؤسسة برشلونة للأعمال الخيرية ومؤسسة ” ليونيل ميسي ” بالتعاون مع مؤسسة ” ستافروس نياركوس ” على دفع المبلغ المتبقي، ليصبح كل شئ جاهز للعمل من أجل إنجاز مهمة بناء المركز.

وعلق ” ميسي ” عن بداية بناء المركز: ” بالنسبة لي، أشعر بسعادة بالغة لتحقيق هذا الحلم، إنها لحظة استثنائية أن تكون جزءاً من هذا المشروع الكبير، أشكر جميع من شارك في أن تصبح تلك اللحظة حقيقية، وأتمنى أن نستطيع من خلال تلك المستشفى أن نعالج كل الأطفال الذين يعانون من السرطان “.