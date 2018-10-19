مقتل مواطن كويتي في مشاجرة بسبب ” تبادل النظرات “

خالد الظفيري(صدى):

لقي مواطن كويتي مصرعه، جراء طعنة بآلة حادة، أثناء مشاجرة جماعية، وأصيب شقيقه بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ، بسبب ” تبادل النظرات ” ، مما خلق نوع من التحدى والاستفزاز بين الطرفين أدى إلى وقوع الجريمة.

بدأت المشاجرة بين فريقين الأول مكون من 9 مواطنين ضد 3 آخرين ، حيث قام صديق أحد الطرفين، – والذي يعمل عسكريًا- بإشهار سلاح ناري لتخويف خصومهم التسعة، ولكنهم تمكنوا من أخذ المسدس من يده قبل إطلاق النار، وتبادلوا معهم الضرب وتعرّض أحد الفريقين لطعنة في الرقبة، بواسطة آلة حادة ونزف حتى الموت كما أصيب شقيق القتيل وصديقه.

وعلى الفور أبلغ المارة الشرطة، وتمت السيطرة على المشاجرة، ونقلت جثة القتيل إلى الطب الشرعي، وكشف التحقيق الأولي أن السبب الرئيسي للمشاجرة هو قيام شخص من أحد الفريقين بإثارة استفزاز واحد من الفريق الآخر، موجهًا له نظرة ثاقبة، وعبارات صادمة خلقت نوع من التحدي ومن ثم حدوث نزاع بين الطرفين.