تفاؤل في ليفربول بعودة صلاح بعد مشاركته في التدريبات الجماعية

نواف السالم(صدى):

تفائلت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بعودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الخميس، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر أمام آي سواتيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتوقعت الصحافة الإنجليزية أن يكون صلاح جاهزا للمشاركة مع ليفربول في مباراة غد السبت أمام هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومشيرة إلى أن المدير الفني للفريق الأحمر، يورجن كلوب، يشعر بالراحة بعد مشاركة صلاح في التدريبات وتعافيه سريعا.

وكان عدد من لاعبي ليفربول الأساسيين قد تعرضوا للإصابة ما أثار القلق لدى الجماهير والجهاز الفني، وجاء في مقدمتهم محمد صلاح، وفان دايك، وساديو ماني، ونابي كيتا.ع.