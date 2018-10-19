” التعليم ” تكشف عن مبادرة تستهدف إشراك أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الدكتورة هيا العواد، وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي، أن الوزارة تبنت عدة مبادرات ضمن رؤية المملكة 2030.

وعن هذه المبادرات، ذكرت ” هيا ” أن أبرز هذه المبادرات مبادرة ” ارتقاء ” ؛ والتي تسعى إلى توثيق علاقة أولياء الأمور بمدارس أبنائهم، وتعزيز دور المجتمع في العملية التعليمية.

أما فيما يتعلق بأهداف مبادرة ” ارتقاء ” ، قالت ” هيا ” إن المبادرة تستهدف إشراك 30% من أولياء الأمور والأسر في الأنشطة المدرسية بنهاية عام 2020، وإشراك نسبة 80% منهم بنهاية 2030.

حيث أكدت أن اهتمام الآباء وتواصلهم مع مدارس أبنائهم يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النجاح، مشيرة إلى أن هناك أدوارًا كبيرة يمكن أن تقوم بها المدارس وأولياء الأمور والمجتمع في هذا الخصوص.