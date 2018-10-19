” هيغواين ” : رونالدو تسبب في رحيلي عن يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

صرح النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي أجبره على مغادرة الفريق عندما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن ذلك، قال ” هيغواين ” : ” لم يكن قراري، لقد وقعوا مع كريستيانو، قدمت ليوفنتوس كل شيء، وفزت بعدة ألقاب، ولكن عندما جاء كريستيانو أخبرني النادي أن ليس بإمكاني الاستمرار، وأنهم يبحثون عن حل ” .

وعن انتقاله لنادي ” إي سي ميلان ” : ” أفضل خيار كان التوجه إلى إي سي ميلان، أحببت طريقتهم في إقناعي ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” هيغواين ” يعيش حاليًا بداية مميزة مع ” إي سي ميلان ” ؛ حيث تمكن من إحراز 6 أهداف وتمريرة حاسمة منذ بداية الموسم.