” هيغواين ” : رونالدو تسبب في رحيلي عن يوفنتوس
صرح النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي أجبره على مغادرة الفريق عندما تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وعن ذلك، قال ” هيغواين ” : ” لم يكن قراري، لقد وقعوا مع كريستيانو، قدمت ليوفنتوس كل شيء، وفزت بعدة ألقاب، ولكن عندما جاء كريستيانو أخبرني النادي أن ليس بإمكاني الاستمرار، وأنهم يبحثون عن حل ” .
وعن انتقاله لنادي ” إي سي ميلان ” : ” أفضل خيار كان التوجه إلى إي سي ميلان، أحببت طريقتهم في إقناعي ” .
تجدر الإشارة إلى أن ” هيغواين ” يعيش حاليًا بداية مميزة مع ” إي سي ميلان ” ؛ حيث تمكن من إحراز 6 أهداف وتمريرة حاسمة منذ بداية الموسم.
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