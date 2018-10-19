الكشف عن سبب الصدام بين مورينيو وبوغبا

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب وسط ” الشياطين الحمر ” أندرياس بيريرا عن سبب الصدام بين المدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو والنجم الفرنسي بول بوغبا، قائلا إنه كان بسبب فيديو نشره بوغبا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مورينيو عن غضبه من الفيديو الذي ظهر فيه بوغبا وبيريرا ولوك شو، وهو يضحك خلال حضوره مباراة مانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي التي خسرها فريق الشياطين الحمر وخرج على إثرها من كأس الرابطة.

واعتبر مورينيو أن بوغبا يستهزئ بخسارة فريقه، لكن تبين أنه كان مظلوما، حيث أوضح بيريرا أن بوغبا صور الفيديو ونشره عندما كان مانشستر يونايتد متقدما بهدف نظيف قبل أن يتلقى هدف التعادل ثم يخسر بركلات الترجيح.

وكانت تدريبات مانشستر يونايتد الشهر الماضي شهدت مواجهة حادة بين المدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو والنجم الفرنسي بول بوغبا، وتداولت وسائل الإعلام أسبابا عدة للحادثة آنذاك وظهر الاثنان وهما يتبادلان كلمات وعليهما آثار الغضب.