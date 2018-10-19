تقنية جدة توظف 316 خريجا الشهر الماضي

جدة(صدى):

وظفت الكلية التقنية بمحافظة جدة 316 خريجا خلال شهر محرم الماضي في عدد من شركات القطاع الخاص بمختلف التخصصات التقنية والإدارية.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن توظيف خريجي الكلية يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة لبناء شراكات مع قطاعات سوق العمل من خلال تنفيذ برامج التدريب التعاوني مع القطاعات المختلفة, الذي بدوره يكسب المتدرب المهارة العملية والتطبيقية اللازمة ومن ثم يمكن لتلك الجهات التعرف عن كثب على أداء المتدرب والقيام بتوظيفه بعد تخرجه, لافتاً إلى أن الكلية عقدت ستة لقاءات توظيف خلال شهر محرم الفائت تم التركيز فيها على إجراء المقابلات الشخصية, وتوقيع العقود مباشرة.

وأكد السريعي أن الكلية التقنية بمحافظة جدة ترحب دائماً بالمبادرات والشراكات في مجال التدريب والتوظيف, داعياً القطاعات إلى زيارتها الكلية والتعرف عن كثب على بيئة التدريب ومهارة المتدربين, معرباً عن شكره للشركات التي تنسق حاليا مع الكلية للتعاون في هذا الإطار, التي من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة توظيف عدد من خريجيها في مختلف التخصصات.

يذكر أن تخصصات تلك الوظائف شملت الإدارة المكتبية, والتسويق, والمحاسبة, والقوى الكهربائية, والتقنية المدنية, والتقنية المعمارية, والانتاج, والتبريد والتكييف, وميكانيكا السيارات, والسفر والسياحة والفندقة.