منة فضالي: ” لن أتزوج من الوسط الفني.. كله بيمثل على كله “

أماني الغامدي(صدى):

شنت الفنانة منة فضالي هجوم لاذع، على الوسط الفني، أثناء لقائها التلفزيوني على فضائية ” النهار ” المصرية، حيث قالت في حديثها: ” لو فكرت في الزواج هتجوز من خارج الوسط الفني؛ لأنه أفضل وهقدر أشوفه ” ، وحبذت منة اختيار زوجها المستقبلي من أي مجال غير الفن، كما عبرت ” منة ” عن استيائها من الوسط الفني بصفة عامة في التعامل، وقالت: ” كله بيمثل على كله ” .

وأضافت منة عن طفولتها ” : ” كنت شقية في طفولتي وطول الوقت لوحدي ” ، وعن ثقتها بالآخرين وضحت أن نظرتها إلى الناس تغيرت من الطفولة إلى المراهقة حتى وصولها إلى العمر الحالي، واستكملت: ” ولما كبرت عرفت أن الناس كلها كده، بتعرفك علشان فلوسك وصحتك” وعن صراحتها الزائدة، لفتت ” فضالي ” : ” بخسر ناس كتير بسبب صراحتي؛ لأني بشوف أن الصراحة أقصر طريق، ومبحبش أطلع على أكتاف غيري ” وهو ما يعلمه الكثيرين من طباع منة العفوية.

لم ينل الوسط الفني وحده أنتقاد ” فضالي ” ، وكان للجمهور حظ وفير من النقد، بعدما أفصحت عن غضبها في مقطع فيديو مسجل أنتقدت فيه ” فضالي ” كل من وجه ذم للفنان فاروق الفيشاوي عقب إصابته بالسرطان، ووردت على تعليقات الجمهور بلهجة شديدة وصلت إلى الدعاء على أقارب أحد الجمهور بالإصابة بنفس المرض، مما أثار ضجة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خاصة عبر ” فيسبوك ” .