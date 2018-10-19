بالفيديو.. بي إم دبليو الفئة الثالثة معدلة تمتلك محرك طائرة حربية

برلين(صدى):

منذ ظهور محركات الطائرات النفاثة على الساحة وقد بدأ الناس بالتساؤل عن إمكانية استخدامها في السيارات.. وبينما قامت بعض الشركات باختبار الأمر على مضض، لم نر نتائج حقيقية في الماضي في هذا المجال.

ولكن رجل روسي بمهارات تقنية معتبرة قرر تجربة الأمر ونقل محرك طائرة MIG-23 حربية إلى بي ام دبليو E30 الفئة الثالثة، محولاً إياها إلى وحش قافذ للهب ومذيب للأسفلت.

ويُذكر أن المحرك الذي استخدمه إيجور نيجودا هي وحدة ثانوية تُستخدم لتشغيل وبدء المحرك الأساسي للطائرة النفاثة، ولكنها كافية لتشغيل بي ام دبليو عند اتصالها بالجير الأصلي للسيارة.

قوة المحرك الثانوي محبطة نوعاً ما، عند 60 حصان فقط، ولكن عزم الدوران ممتاز عند 400 نيوتن.متر، كما ينتج عنه كمية ضخمة من الدخان والأصوات المرتفعة، ما يعني تحويل حيّ هادئ ساكن إلى قاعدة جوية عسكرية في مستوى الإزعاح بضغطة زر.