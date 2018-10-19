العثور على جثة عارضة أزياء مقتولة في حقيبة

نيودلهي(صدى):

وجدت عارضة أزياء هندية ميتة في أحد الشوارع بمدينة مومباي في الهند بعد قتلها بطريقة بشعة، وفقا لما ذكرته الشرطة الهندية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن عارضة الأزياء القتيلة تعرفت على الجاني من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية المخصصة للتعارف والمواعدة، مشيرة إلى أنه طالب ما يزال في مرحلة الدراسة.

وتواصل الشرطة الهندية البحث عن القاتل الذي أوضحت أنه استدرج المجني عليها إلى شقته قبل أن يعتدي عليها بآلة حادة حتى الموت، ثم وضع جثتها في حقيبة وألقاها في الشارع ولم يعد إلى شقته مرة أخرى.