رئيس الاتحاد يوجه رسالة هامة لجماهير العميد

نواف السالم(صدى):

طالب رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن جماهير العميد بحضور لمباراة اليوم أمام أحد ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وقال المقيرن للجماهير إن الفريق يخوض مواجهة مهمة بمدرب جديد ومعنويات عالية وبشعار الفوز ولا غير، مضيفا: ” لأنكم روح الاتحاد وقوته، سنعمل معًا على إعادته إلى جادة الانتصارات كما هي عادته.. سنلتقي في الجوهرة “.

يذكر أن العميد اختتم أمس تحضيراته للقاء بأدء تمرين على رديف ملعب الجوهرة، بمشاركة المحترف المغربي كريم الأحمدي بعد عودته من منتخب بلاده، حيث وجه بيليتش اللاعبين بإجراء مناورة طبقوا خلالها عددًا من الجمل الفنية.