إدارة تعليم مكة تُشارك في اليوم العالمي لإنعاش القلب بركن توعوي مشاركة مع جمعية القلب

محمد السعران(صدى):

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي فعالية اليوم العالمي لإنعاش القلب وتدشين كتاب الإنعاش القلبي الرئوي للمرشد الصحي الأستاذ أيمن الأحمدي والمرشدة الصحية الأستاذة حنان اليماني وذلك بمكة مول اليوم الخميس.

‏حضر المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني فعاليات‫ اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي والتي تأتي ضمن الشراكة بين تعليم مكة وجمعية‬ القلب السعودية.

واطلع الزهراني على أعمال الطلاب في عمليات إنعاش القلب وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وطرق إنقاذهم‫ مشيداً بما قدمه طلاب تعليم مكة من حُسن تقديم وفاعلية مع زوار الركن لايصال توعية جيدة لمثل هذه الحالات.‬

‫وفِي ختام جولته قام‬⁩ بتدشين كتاب الإنعاش القلبي الرئوي للمرشد الصحي أيمن الأحمدي ‏والمرشدة الصحية حنان يماني بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم مكة عمر الاحمدي ‏ومدير الشؤون الصحية المدرسية محمد الصليمي.

من جهته شكر المرشد الصحي بثانوية ابن الأثير أيمن بن نائف الأحمدي لمساعد مدير التعليم على الحضور والاستماع لمشاركة طلاب المدرسة في اليوم العالمي لإنعاش القلب موضحاً أن الكتاب الذي تم تدشينه من مساعد مدير التعليم تم إعداده مشاركة مع المرشدة الصحية حنان يماني ويهدف لنشر ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي وتدريب عموم الناس على كيفية الانعاش القلبي الرئوي وتعريف الناس بكيفية عمل الضغطات الصدرية والتنفس الصناعي وتدريبهم على كيفية مساعدة مصاب بالغصة ( انسداد المجرى الهوائي) وكيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية للقلب ومعرفة العلامات الحيوية لجسم الانسان.

وأضاف الأحمدي أن الفعالية أقيمت بالشراكة مع مستشفى حراء العام.