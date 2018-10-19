ليدي جاجا تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خطوبتها

أماني الغامدي(صدى):

خرجت النجمة العالمية ليدي جاجا عن صمتها للكشف عن حقيقة خطوبتها، مؤكدة خبر الخطوبة عندما أطلقت على حبيبها كريستيان كارينو لقب ” خطيبي ” .

وأعلنت جاجا عن ارتباطهما الرسمي أمام وسائل الإعلام بإظهار خاتم الخطوبة، الذي قُدر سعره بـ 400 ألف دولار وفقا لما قاله ” أندرو براون ” مدير إحدى شركات الماس والمجوهرات.

وجاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقته خلال تكريمها في حفل مجلة ” ELLE ” هوليوود السنوي الـ25.

وخطفت حاجا الأنظار بارتدائها البدلة الذكورية ذات الحجم ازكبير من تصميم مارك جاكوبس، حيث كشفت خلال خطابها بالمؤتمر، موضحة أن سر اختيارها لهذه الاطلالة، يكمن فيما واجهته كامرأة في هوليوود من صعوبات ومعاناة مع التحرش من قبل شخص يعمل في المجال.