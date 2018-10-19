أسعار النفط ترتفع لكنها في اتجاه تسجيل خسائر أسبوعية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة مدعومة بعلامات على نمو الطلب في الصين، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مع استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.41% إلى مستوى 68.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها قد تتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%.

فيما ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.43% إلى مستوى 79.63 دولار للبرميل، وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم زيادة إنتاجية منصات التنقيب عن النفط في الصين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.49 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول.

من ناحية أخرى، أدت مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.