الكشف عن مزايا انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل

عادل الحربي(صدى):

قام مختصون بتحديد 5 مزايا تتحقق بانتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل بعد 10 أيام.

وعن هذه المزايا، أوضح المحامي محمد الحربي أن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل لتكون تحت مظلة القضاء العام؛ سيسهم في:

” تحسين وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الشفافية، واتسام الإجراءات بالوضوح، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات ” .

ومن جانبه، قال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية؛ ليكون مسار العمل رقميًا متكاملاً؛ ليخدم المستفيدين ويسهل إنهاء القضايا في وقت وجيز.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أعلنت عن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري؛ وذلك ضمن المشروع المشترك بين الوزارتين والذي يهدف إلى رفع مستوي الخدمة في القضايا العمالية.

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