وزارة الخارجية الأمريكية تكذب تقرير الـ ” ABC ” حول خاشقجي

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الخارجية الأمريكية بنفي تقارير إخبارية أدعت أن مسؤولين أتراك شاركوا وزير الخارجية مايك بومبيو، في تسجيل صوتي لمزاعم مقتل الصحافي السعودي المختفي في أسطنبول جمال خاشقجي.

وعن ذلك، أصدر هيذر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بيان قال فيه: ” لم يسمع الوزير بومبيو أي تسجيل، ولم يشاهد أي نسخة أو دليل عن اختفاء جمال خاشقجي ” ، لينفي بذلك التقرير الكاذب الذي بثته الـ ” ABC ” .

ومن جانبه، رد وزير الخارجية مايك بومبيو، على هذه الشائعات قائلاً: ” ليس لدي ما أقوله ” .

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