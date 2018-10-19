وزارة الخارجية الأمريكية تكذب تقرير الـ ” ABC ” حول خاشقجي
قامت وزارة الخارجية الأمريكية بنفي تقارير إخبارية أدعت أن مسؤولين أتراك شاركوا وزير الخارجية مايك بومبيو، في تسجيل صوتي لمزاعم مقتل الصحافي السعودي المختفي في أسطنبول جمال خاشقجي.
وعن ذلك، أصدر هيذر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بيان قال فيه: ” لم يسمع الوزير بومبيو أي تسجيل، ولم يشاهد أي نسخة أو دليل عن اختفاء جمال خاشقجي ” ، لينفي بذلك التقرير الكاذب الذي بثته الـ ” ABC ” .
ومن جانبه، رد وزير الخارجية مايك بومبيو، على هذه الشائعات قائلاً: ” ليس لدي ما أقوله ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36176 ] نشر منذ 54 دقيقة
الABC
قبضت ثمن كذبتها وجاها الرد منها وفيها
قطيه بين حمد وتميم وموزه
من يدفع أكثر يحصل على خبر كاذب أكبر💵💴💰
شغل بزنس لكن بحقارة😐