احتجاز 7 حالات في المصاعد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تعرض 7 أشخاص للاحتجاز في مصاعد كهربائية في المباني السكنية بتبوك إثر انقطاع الخدمة الكهربائية مساء أمس الخميس.

وبدورها؛ تلقت فرق الدفاع المدني في مدينة تبوك عددًا من بلاغات احتجاز في مصاعد كهربائية في المباني السكنية، إثر انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد كبير من مدن ومحافظات شمال المملكة مساء أمس الخميس، واستمرار الانقطاع حتى وقت متأخر من منتصف الليل.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد عبد العزيز الشمري أن غرفة العمليات تلقت بلاغات عن 7 حالات احتجاز في مصاعد؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مبينا أن الدفاع المدني تعامل مع حالتين، وهناك 5 حالات تم التعامل معها قبل وصول الفرق.

وأكد ” الشمري ” عدم وجود إصابات جراء حالات الاحتجاز في المصاعد الكهربائية.