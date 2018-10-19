  • الجمعة 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” حساب المواطن ” يوضح آلية تسجيل راتب العسكريين

” حساب المواطن ” يوضح آلية تسجيل راتب العسكريين

” حساب المواطن ” يوضح آلية تسجيل راتب العسكريين
علي القحطاني(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، أنه من الضروري أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد).

وعلق البرنامج على سؤال وجهه مستفيد قال خلاله: ” هل العسكري يكتب راتبه الأساسي أم مع البدلات؟ ” .

ورد حساب المواطن على التساءل بتغريدة قال فيها: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *