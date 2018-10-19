” حساب المواطن ” يوضح آلية تسجيل راتب العسكريين
قال برنامج حساب المواطن، أنه من الضروري أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد).
وعلق البرنامج على سؤال وجهه مستفيد قال خلاله: ” هل العسكري يكتب راتبه الأساسي أم مع البدلات؟ ” .
ورد حساب المواطن على التساءل بتغريدة قال فيها: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .
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