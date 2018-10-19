” حساب المواطن ” يوضح آلية تسجيل راتب العسكريين

علي القحطاني(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، أنه من الضروري أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد).

وعلق البرنامج على سؤال وجهه مستفيد قال خلاله: ” هل العسكري يكتب راتبه الأساسي أم مع البدلات؟ ” .

ورد حساب المواطن على التساءل بتغريدة قال فيها: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .