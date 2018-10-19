بالفيديو.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بدينا الشربيني على المسرح.. وهكذا تعزل بها!

أماني الغامدي(صدى):

قدم المطرب المصري الكبير عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني لجمهوره مساء الخميس، لأول مرة وذلك أثناء حفله بمسرح جامعة مصر الدولية.

وفاجأ الفنان جمهوره بظهور ” الشربيني ” على المسرح قائلاً: ” هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت ” .

وقام دياب بإهداء تلك الأغنية لـ ” الشربيني ” منذ فترة طويلة لمطابقتها لبرج مولدها، والتي يعبر فيها عن حبه لها.

وعبر جمهور الهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم لتلك الخطوة، وعلق أحدهم قائلا: ” وأخيراً عمرو دياب عبر عن حبه بشكل واضح لدينا الشربيني، مبروك يا دينا والله فرحان ليكي أوي ” .

الجدير بالذكر أن عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبوم ” كل حياتي ” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.