بالفيديو.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بدينا الشربيني على المسرح.. وهكذا تعزل بها!
قدم المطرب المصري الكبير عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني لجمهوره مساء الخميس، لأول مرة وذلك أثناء حفله بمسرح جامعة مصر الدولية.
وفاجأ الفنان جمهوره بظهور ” الشربيني ” على المسرح قائلاً: ” هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت ” .
وقام دياب بإهداء تلك الأغنية لـ ” الشربيني ” منذ فترة طويلة لمطابقتها لبرج مولدها، والتي يعبر فيها عن حبه لها.
وعبر جمهور الهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم لتلك الخطوة، وعلق أحدهم قائلا: ” وأخيراً عمرو دياب عبر عن حبه بشكل واضح لدينا الشربيني، مبروك يا دينا والله فرحان ليكي أوي ” .
الجدير بالذكر أن عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبوم ” كل حياتي ” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36165 ] نشر منذ 1 ساعة
دووووووووووووس
يووووووووووووحش😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂