بالفيديو.. سقوط مايا دياب أثناء تصويرها أغنية جديدة

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط النجمة اللبنانية مايا دياب خلال كواليس تصوير أحدث كليباتها ” يا نور العين ” .

ونشرت صفحة عديلة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معلقة عليه بالقول: ” سلامة قلبك يا مايا ” ، على الرغم من مرور الوقت على حصول الحادثة وعدم الكشف عنها من قبل دياب.

وقامت مايا دياب بطرح مؤخرا كليب ” نور العين ” بعد أن لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت الـ5 ملايين ونصف استماع على تطبيق Anghami.