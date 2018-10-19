  • الجمعة 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. سقوط مايا دياب أثناء تصويرها أغنية جديدة

بالفيديو.. سقوط مايا دياب أثناء تصويرها أغنية جديدة

بالفيديو.. سقوط مايا دياب أثناء تصويرها أغنية جديدة
أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط النجمة اللبنانية مايا دياب خلال كواليس تصوير أحدث كليباتها ” يا نور العين ” .

ونشرت صفحة عديلة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معلقة عليه بالقول: ” سلامة قلبك يا مايا ” ، على الرغم من مرور الوقت على حصول الحادثة وعدم الكشف عنها من قبل دياب.

وقامت مايا دياب بطرح مؤخرا كليب ” نور العين ” بعد أن لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت الـ5 ملايين ونصف استماع على تطبيق Anghami.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *