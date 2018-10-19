بالفيديو.. سقوط مايا دياب أثناء تصويرها أغنية جديدة
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط النجمة اللبنانية مايا دياب خلال كواليس تصوير أحدث كليباتها ” يا نور العين ” .
ونشرت صفحة عديلة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معلقة عليه بالقول: ” سلامة قلبك يا مايا ” ، على الرغم من مرور الوقت على حصول الحادثة وعدم الكشف عنها من قبل دياب.
وقامت مايا دياب بطرح مؤخرا كليب ” نور العين ” بعد أن لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت الـ5 ملايين ونصف استماع على تطبيق Anghami.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36153 ] نشر منذ 53 دقيقة
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