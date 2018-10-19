تفاصيل استدراج عامل زراعي لـ ” فتاة ” وابتزازها لإقامة علاقة محرمة بجدة !

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن عامل زراعي متهم بمعاكسة فتاة ” سعودية ” وابتزازها عبر ” واتساب ” لإقامة علاقة محرمة معها 6 أشهر وجلده 150 جلدة .

وأصدرت قرارا بمصادرة ما بحوزته من هواتف وإتلافها وإبعاده إلى بلاده عقب تنفيذ العقوبة، وأبقت المحكمة للمدعية حق المطالبة بالحق الخاص متى رغبت في ذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تواصل مع الفتاة عبر تطبيق (واتساب) مدعيا بأنه عارضة أزياء وطلب منها التعاون معه في تسويق الأزياء والموديلات الجديدة، وبعد انكشاف أمره ظل يتواصل مع الشاكية في محاولة لإقامة علاقة محرمة معها عبر الابتزاز والتهديد .

و نجح في سحب صورها الشخصية من (السناب شات) واتخذ من ذلك سبيلا لابتزازها وطلب لقاءها ما اضطرها إلى تقديم شكوى إلى الجهات المعنية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المزارع المحتال بكمين محكم في أحد مقاهي جدة وضبطت تسجيلات صوتية للمتهم وردت فيها عبارات غزلية وإصرار على لقاء الشاكية .

وأقر المتهم بصحة التهم معترفا بأنه بعث رسائل غرامية للشابة عن طريق (الواتساب) كما طلب لقاءها بقصد شريف للزواج. وأفاد أنه نادم على فعلته.