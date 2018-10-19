دولة عربية تقرر منع ارتداء النقاب في أماكن العمل

الجزائر(صدى):

قررت الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب، أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل.

وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر على الوزراء والمسؤولين، بمنع أي لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام، لاسيما النقاب، الذي يمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل، موضحة أن الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، التي تستوجب تحديد هويتهم بصفة دائمة، خصوصاً في أماكن عملهم.

وكانت الحكومية الجزائرية قد أصدرت تعليمات بمنع التلميذات من ارتداء الحجاب في الامتحانات الرسمية؛ بحجة أنه وسيلة للغش.