دولة عربية تقرر منع ارتداء النقاب في أماكن العمل
قررت الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب، أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل.
وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر على الوزراء والمسؤولين، بمنع أي لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام، لاسيما النقاب، الذي يمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل، موضحة أن الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، التي تستوجب تحديد هويتهم بصفة دائمة، خصوصاً في أماكن عملهم.
وكانت الحكومية الجزائرية قد أصدرت تعليمات بمنع التلميذات من ارتداء الحجاب في الامتحانات الرسمية؛ بحجة أنه وسيلة للغش.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36153 ] نشر منذ 1 ساعة
الجزائر بلد عربي
لكنه بطابع أوروبي فرنسي
لذا لانستغرب منه
إي شيء😐
أبو فهد[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
الجزائر بلد عربي محافظ ياأخوي القرني واللي مايعرفه يجهله أكثر شعب عربي محافظ هو الشعب الجزائري اشتغلت3سنوات بالبلد واعرف أهله كويس أنت غلطان
تعليق[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 52 دقيقة
القرني مسوي نفسه عالم زمانه مغير يتطاول على خلق الله والله لويمسكه جزائري يسويه سندويتش ع قولة إخوانا المصارية ههههههههههه انقلع أبو قرن
أخصائي[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 44 دقيقة
صادق وربي يا أبو فهد ذكرتني بأبيات لعالم جزائري الله يرحمه ويغفر له عبد الحميد بن باديس
*شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب*
*من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب*
قطرة من دم شهيد تنير مابين السموات والأرض فما بالك بدماء مليون ونصف مليون شهيد الله ينصرهم بلد عربي شقيق واللي عنده كلام ثاني يمثل نفسه
أبو محمد[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 40 دقيقة
عادي يُمنع النقاب في مكان العمل ””رجال يسوي نفسه حرمة ويلبس نقاب مشكلة معهم حق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36153 ] نشر منذ 15 دقيقة
ماقلنا شي
نعم بلد محافظ
وأعرف الجزائر عن ظهر قلب ولي أصدقاء هنااااااك
يمكن بعدد شعر الرأس
وأدري عن موضوع النقاب وأول من طالب بخلع النقاب في أماكن العمل
لكن بختصر لك الموضوع
خلع النقاب في أماكن العمل
كان شرط من الشروط لأنضمام الجزائر للدول الأوروبية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36153 ] نشر منذ 6 دقائق
أنضمت الجزائر الى فرنسا والدنمارك وهولندا ودول أوروبية أخرى
في أقرار حظر النقاب في أماكن العمل
وذلك لأسباب أمنية
الأمر هذا واجهة ردة فعل مستغربة من قبل بعض الأحزاب الأسلامية في الجزائر
لكن خلاص
تم أقرار القرار.