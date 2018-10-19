انتحار فتاة بعد تزويجها بدون رغبتها

الخرطوم(صدى):

وضعت فتاة سودانية تبلغ من العمر 17 عاما حد لحياتها، بتناول مبيدا حشريا بعدما أجبرها أبوها على الزواج من أحد الشباب.

تعود التفاصيل عندما تقدم لخطبة فتاة بالسودان أحد الشباب لكنها رفضته فأرغمها والدها على اتمام الزيجة، فتناولت مبيدا حشريا ما تسبب في وفاتها.

وتلقت الشرطة السودانية بلاغا يفيد بانتحار فتاة إثر تناولها مادة سامة، وحاولت أسرتها إسعافها ونقلها إلى المستشفى لكنها توفيت هناك.

وأمرت النيابة بإحالة الجثة للمشرحة، لكن الأسرة تقدمت بطلب للنيابة ليتسلموا جثمان ابنتهم دون تشريح، لقناعتهم بأن هذه حالة انتحار.