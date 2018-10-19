” النمر ” ينصح المرضى بهذا الأمر قبل الخروج من غرفة الطبيب
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين؛ بضرورة سؤال المرضى للطبيب عن الحالة المرضية وخطة العلاج قبل الخروج من الكشف.
وأوضح النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” لا أجد عذراً لمريض يخرج من غرفة الطبيب بوصفة طبية وهو لا يعرف هاتين النقطتين ما هو تشخيص حالتي؟ ، وما هي خطة علاج ذلك الطبيب؟ كم يوماً؛ متى المتابعة، وش اسوي في حالة الطوارئ؟ ” .
وأكد ” النمر ” : ” المطلوب هو ألا تخرج من عند الطبيب إلا وأنت تعرف الإجابة عن هذين السؤالين.. أو ابحث عن طبيب آخر ” .
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