” النمر ” ينصح المرضى بهذا الأمر قبل الخروج من غرفة الطبيب

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين؛ بضرورة سؤال المرضى للطبيب عن الحالة المرضية وخطة العلاج قبل الخروج من الكشف.

وأوضح النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” لا أجد عذراً لمريض يخرج من غرفة الطبيب بوصفة طبية وهو لا يعرف هاتين النقطتين ما هو تشخيص حالتي؟ ، وما هي خطة علاج ذلك الطبيب؟ كم يوماً؛ متى المتابعة، وش اسوي في حالة الطوارئ؟ ” .

وأكد ” النمر ” : ” المطلوب هو ألا تخرج من عند الطبيب إلا وأنت تعرف الإجابة عن هذين السؤالين.. أو ابحث عن طبيب آخر ” .