أمير تبوك يتابع حالة انقطاع الكهرباء عن المنطقة

محمود البلوي(صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حالة انقطاع الكهرباء عن منطقة تبوك والتي يعود السبب فيها الى فصل الدائراتين بين طبرجل وتبوك من ناحية طبرجل أدت الى انطفاء شامل على المنطقة الشمالية الغربية . ووجه سموه كافة الجهات المعنية الى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذة الظروف .

وعلى اثر ذلك قامت إدارة شركة كهرباء تبوك بتشغيل محطات التوليد في تبوك والوجه وضباء وتم اعادة التيار الكهربائي الى ضباء ويجري حاليا اعادة التيار الكهربائي تدريجيا في مدينة تبوك وباقي المحافظات .

كما قامت الشؤون الصحية بتشغيل المولدات الاحتياطية في كافة مستشفيات المنطقة .ولم تشهد المنطقة اَي حالات حرجة ولله الحمد .

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