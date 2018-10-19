جريمة مروعة.. رجل يقتل أسرته وينتحر والسبب صادم

طهران(صدى):

تخلص مواطن إيراني في محافظة شيراز جنوب البلاد من حياة زوجته وابنته ثم انتحر ، وفقًا لمسؤول أمني في المدينة.

وتفصيلا؛ قام مواطن إيراني بإطلاق النار على ابنته وزوجته وأرداهما قتيلتين، فيما أقدم كذلك على الانتحار بالسلاح ذاته،

وأوضح كاووس محمدي المساعد الأمني لحاكم شيراز أن تحقيقات الشرطة كشفت أن رب الأسرة قام بجريمته بسبب الفقر المالي الذي يعاني منه .

وأضاف أن الشرطة وجدت جثث هؤلاء الثلاثة في منزلهم بحي فيروز آباد بمحافظة شيراز جنوب البلاد.

وكشفت تقارير إيرانية أن الفقر زاد من عمليات الجرائم والقتل وارتكاب السرقات والانتحار في البلاد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الجمهورية.

وأكدت التقارير الرسمية الإيرانية، أن 40 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة.