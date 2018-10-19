المملكة القابضة تكشف تفاصيل صفقة الوليد بن طلال وكريم.. وهذا إجمالي رأس المال

حمودي العنزي(صدى):

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، عن خطة لزيادة رأس مال شركة ” كريم ” ، الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت شركة المملكة القابضة خلال بيان لها على موقعها ، أنها ستقوم بزيادة رأس مال شركة ” كريم ” بالإضافة إلى مستثمرين آخرين بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وتابعت أن الخطوة تأتي استمرارا لاستراتيجيتها التي تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة الواعدة كما فعلت مؤخرا باستثمارها في شركة ” ديزر ” الفرنسية، ومضاعفة حصتها في شركة ” ليفت ” الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المملكة القابضة كانت قد استحوذت على حصة نسبتها 7% في شركة كريم في صفقة بلغت قيمتها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) في عام 2017.