” أحد ” يوضح حقيقة فسخ عقد هزازي

ماجد محمد(صدى):

أوضح نادي أحد حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ عقد اللاعب نايف هزازي مهاجم فريق أحد الأول لكرة القدم .

وقال النادي عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إشارة لما تم تداوله بخصوص فسخ عقد اللعب نايف هزازي تود إدارة النادي أن توضح لجماهيرها أن ماتم تداوله للصحة له إطلاقا حيث أن اللاعب يخضع لبرنامج صحي فقط بعد إصابته التي تعرض لها مما يتعذر على مدير الجهاز الفني فرانسيسكو ٱرسي إضافته غدا .

وكانت إدارة أحد تعاقدت مع نايف هزازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمدة موسم واحد بعقد قابل للتمديد.