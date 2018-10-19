بالفيديو.. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تبوك ومناطق شمال المملكة

محمود البلوي(صدى):

شهدت بعض مدن الشمال تبوك وسكاكا والقريات وعرعر وطريف ودومة الجندل وطبرجل وبعض المحافظات والقرى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر انقطاع الكهرباء على منطقة تبوك وكذلك مدينة عرعر وطريف، وذلك منذ الساعة ١٢:٢٠ ليلاً

وأبان المقطع الظلام الدامس يعم منطقة تبوك، حيث شمل الانقطاع كل من مدينة تبوك كاملة ومحافظاتها حقل وضباء والبدع، كما شهدت منطقة الجوف انقطاع التيار الكهربائي؛ وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي عمت معظم مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

ومن جهته؛ أكد المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية بانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي على منطقة الجوف و الحدود الشمالية.

وقال ” عبدالصمد ” : ” الأمر خير وتحت المعالجة من قبل شركة الكهرباء ” .