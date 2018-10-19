” الصحة ” تكشف عن مخاطر المشروبات الغازية

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة أن المشروبات الغازية تسبب أضرار كبيرة، استنادًا إلى أحدث الدراسات العلمية، محذرة من مخاطر تلك المشروبات.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الدراسة شملت 4372 شخصًا ممن هم فوق 45 سنة واستغرقت 10 سنوات كاملة للتأكد من مدى تأثير المشروبات على صحة الإنسان، وتبيّن أنن المشروبات الصناعية المحلاة صناعيًا بالسكر تزيد من خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وأضافت وزارة الصحة أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والتي قد تؤدّي إلى السمنة والإصابة بالأمراض المزمنة.