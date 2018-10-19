” صورة ” تحمل توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية
نشر صاحب السمو الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” ، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، تضمنت صورة حملت تواقيع ملوك المملكة العربية السعودية منذ توقيع المؤسس ” الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” – رحمه الله – ، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” -حفظه الله- .
وشهدت ” الصورة ” تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذيم قاموا بتداولها على نطاق واسع، وحملت الصورة المتداولة أبيات شعرية كتبها الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” جاء نصها :
هالسّبْع توقيــعات..
كمْ نوّرَتْ ظُلُمات..
كمْ أبْعَدَت أزَمــاتْ..
كَمْ أمَّنَتْ روعــاتْ..
كمْ فرَّجت كُرُبــاتْ..
كمْ كَقْكَفَتْ دمعاتْ..
كمْ أنْكَرَتْ للذّاتْ..
كمْ أعطَتْ وبْسْكاتْ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36115 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحمهم ويتغمد أرواحهم بواااااااااسع
رحمتة
ويجمعنا بهم في جنااااااات
الخلد
يارب العالمين.😘😘😘