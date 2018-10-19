  • الخميس 18

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” صورة ” تحمل توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية

” صورة ” تحمل توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية

” صورة ” تحمل توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية
علي القحطاني(صدى):

نشر صاحب السمو الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” ، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، تضمنت صورة حملت تواقيع ملوك المملكة العربية السعودية منذ توقيع المؤسس ” الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” – رحمه الله – ، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” -حفظه الله- .

وشهدت ” الصورة ” تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذيم قاموا بتداولها على نطاق واسع، وحملت الصورة المتداولة أبيات شعرية كتبها الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” جاء نصها :

هالسّبْع توقيــعات..
كمْ نوّرَتْ ظُلُمات..
كمْ أبْعَدَت أزَمــاتْ..
كَمْ أمَّنَتْ روعــاتْ..
كمْ فرَّجت كُرُبــاتْ..
كمْ كَقْكَفَتْ دمعاتْ..
كمْ أنْكَرَتْ للذّاتْ..
كمْ أعطَتْ وبْسْكاتْ..


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *