” صورة ” تحمل توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية

علي القحطاني(صدى):

نشر صاحب السمو الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” ، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، تضمنت صورة حملت تواقيع ملوك المملكة العربية السعودية منذ توقيع المؤسس ” الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” – رحمه الله – ، وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” -حفظه الله- .

وشهدت ” الصورة ” تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذيم قاموا بتداولها على نطاق واسع، وحملت الصورة المتداولة أبيات شعرية كتبها الأمير ” عبدالرحمن بن مساعد ” جاء نصها :

هالسّبْع توقيــعات..

كمْ نوّرَتْ ظُلُمات..

كمْ أبْعَدَت أزَمــاتْ..

كَمْ أمَّنَتْ روعــاتْ..

كمْ فرَّجت كُرُبــاتْ..

كمْ كَقْكَفَتْ دمعاتْ..

كمْ أنْكَرَتْ للذّاتْ..

كمْ أعطَتْ وبْسْكاتْ..