ولادة مكة تحتضن فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية بمول مكة.

حسين العلي(صدى):

شاركت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء اليوم الخميس الموافق 9/2/1440هـ

بالمعرض المصاحب لفعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية تحت شعار “الرضاعة الطبيعية أساس الحياة “والتي أُقيمت في مكة مول .

من جهته أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور /أنس عبد الحميد سدايو حرص المستشفى على المشاركة بمثل هذه البرامج

لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعية بين المجتمع؛ من خلال تكثيف الحديث عنها، وزرع الوعي لدى الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .

مضيفاً أن مبادرة المستشفى صديق للطفل تأتي تماشياً مع سياسات وتوجيهات وزارة الصحة.

من جهتها أوضحت إستشارية طب الأطفال ومنسقة برنامج الرضاعة الطبيعية في مستشفى الولادة والأطفال الدكتورة/ ليزا عمر سلام قائلةً: “كانت مشاركتنا اليوم في هذه الفعالية في مكة مول بالإشتراك مع جمعية مراكز الأحياء فرصة جميلة جداً حيث أننا كمستشفى الولادة والأطفال نشارك كجزء من النشاطات المجتمعية التي نعمل من خلالها على نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية بين الجمهور، وشرح الممارسات الصحيحة وتصحيح المعلومات الخاطئة،

إيماناً منا بدور المستشفى في تقديم خدماتها في كل مكان”.

كما أضافت الدكتورة/ أسماء أحمد هوساوي إستشارية نساء وولادة و منسقة برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بمكة المكرمة قائلةً: “إن تفعيل أسبوع الرضاعة الطبيعية تحت شعار الرضاعة الطبيعية أساس الحياة بمشاركة مجتمعية مع فريق رفيد التطوعي من جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وكانت تجربة جداً مفيدة إحتوت على عدة أركان، ركن التغذية وركن الشائعات وركن فوائد الرضاعة الطبيعية وركن إعتصار الحليب وحفظه وركن صديق الطفل، وفي ختام لقائها أوصت بتخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية في مكة مول لجميع الزائرات حتى نستطيع تطبيق فكرة المجتمع الصديق للطفل

هذا وتستمر الفعالية لمدة يومين.