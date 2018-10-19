بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الباطن
اختتم فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته المسائية على ملعب الرمز، وذلك استعدادًا للقاء نادي ” الباطن ” غدًا الجمعة، بحضور رئيس نادي النصر ” سعود آل سويلم ” والمشرف على كرة القدم ” عبد الكريم المنصور ” .
والتقي مدرب الفريق ” كارينيو ” ، مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية المتنوعة، واختتم
مدرب الفريق تدريبات اليوم بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.
وشارك في تدريبات اليوم اللاعب المغربي ” نور الدين أمرابط ” وذلك بعد عودته من تمثيل المنتخب المغربي، وتغادر بعثة الفريق الأول صباح غدًا الجمعة، إلى حفر الباطن، استعدادًا لمباراته أمام نادي الباطن .
#فيديو_النصر 🎥||#العالمي يختتم اخر تدريباته على ملعب الرمز استعداداً لمباراة #النصر_الباطن غداً الجمعة في حفر الباطنhttps://t.co/mrPlxgnwuH pic.twitter.com/lCrOl1KXO0
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 18, 2018
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