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بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الباطن

بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الباطن
نواف السالم(صدى):

اختتم فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته المسائية على ملعب الرمز، وذلك استعدادًا للقاء نادي ” الباطن ” غدًا الجمعة، بحضور رئيس نادي النصر ” سعود آل سويلم ” والمشرف على كرة القدم ” عبد الكريم المنصور ” .

والتقي مدرب الفريق ” كارينيو ” ، مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية المتنوعة، واختتم
مدرب الفريق تدريبات اليوم بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

وشارك في تدريبات اليوم اللاعب المغربي ” نور الدين أمرابط ” وذلك بعد عودته من تمثيل المنتخب المغربي، وتغادر بعثة الفريق الأول صباح غدًا الجمعة، إلى حفر الباطن، استعدادًا لمباراته أمام نادي الباطن .


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