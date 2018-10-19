العثور على جثة مجهولة الهوية بمكة

نايف السالم(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، على جثة لشخص مجهول الهوية داخل وادي شرق محافظة الكامل.

وأبلغت فرق الدفاع المدني، الجهات الأمنية بوجود الجثة عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، لمباشرة الحادثة.

وتبيَّن أن الجثة لشخص أربعيني مجهول الهوية وهو أسمر البشرة، لذلك هناك احتمال لأن يكون أفريقي الجنسية.

واستلم مركز شرطة المحافظة ملف الحالة؛ للبحث والتحري والتحقق عنها، في انتظار إحالة الجثة للجنة الطب الشرعي، لمعرفة هويتها والوقوف على أسباب الوفاة.