العثور على جثة مجهولة الهوية بمكة
عثرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، على جثة لشخص مجهول الهوية داخل وادي شرق محافظة الكامل.
وأبلغت فرق الدفاع المدني، الجهات الأمنية بوجود الجثة عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، لمباشرة الحادثة.
وتبيَّن أن الجثة لشخص أربعيني مجهول الهوية وهو أسمر البشرة، لذلك هناك احتمال لأن يكون أفريقي الجنسية.
واستلم مركز شرطة المحافظة ملف الحالة؛ للبحث والتحري والتحقق عنها، في انتظار إحالة الجثة للجنة الطب الشرعي، لمعرفة هويتها والوقوف على أسباب الوفاة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56349 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36115 ] نشر منذ 14 دقيقة
يمكن مات بسبب السيول🤔