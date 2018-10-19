بعد واقعة ” دي سوزا ” .. الخطوط السعودية تعدّل لوائحها

علي القحطاني(صدى):

أجرت الخطوط السعودية، تعديلًا على أحد بنود لوائحها، والمتعلقة بمظهر الضيوف عند سفرهم على رحلات السعودية.

ويأتي التعديل بعد واقعة منع لاعب الأهلي المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا من الدخول إلى صالة المطار بملابس اعتبرها منسوبو الخطوط السعودية غير لائقة.

وأصدرت الخطوط السعودية، تعميمًا لمدير الخطوط الأرضية يفيد بتعديل الفقرة الخاصة بأنظمة السعودية والمتعلقة بمظهر الضيوف عند سفرهم على رحلات السعودية وإرجاء الموضوع وفقاً لتقدير السلطات المحلية داخل المطار.

يشار إلى أن لوائح وأنظمة الخطوط السعودية، تمنع بعض المسافرين من الدخول لارتدائهم ملابس تعتبرها غير لائقة.