ترامب: يبدو لي موت خاشقجي محزنًا والعواقب ستكون شديدة بإنتهاء التحقيقات
صرح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، اليوم الخميس، في خلال رده على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، قائلًا: ” إنه بالتأكيد يبدو لي بهذه الطريقة، وإنه لأمر محزن جدًا أن يبدو كذلك ” .
وقال ” ترامب ” عندما كان مستقل طائرة سلاح الجو الأول، إنه ينتظر نتائج التحقيقات، موضحا أن الإدارة تنتظر نتائج ” ثلاث تحقيقات ” ، مؤكدًا ” سنصدر بيانا وبيانًا قويًا للغاية ” ، مشيرًا إلى أن الإدارة ” ستصل إلى ” ما حدث لخاشقجي.
وشدد ” ترامب ” ، على أن العواقب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وتعهد بأنه سيكون ” شديدًا للغاية ” ، مبيّنًا أنه: ” يجب أن يكون الأمر قاسيًا جدًا، ولكننا سنرى ما سيحدث ” .
أستطرد ” الرئيس الأمريكي ” قائلًا : ” بالتأكيد لذلك فإن خاشقجي مات، وهذا يحزنني ” وفقًا لما نشرته وكالة ” سي إن إن بالعربية ” .
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب خلي خاشقجي يعطيك 110 مليار دولار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56349 ] نشر منذ 37 دقيقة
املنا باالله ثم في حكامنا اكبر من هذا الاصهب وتهديداته المبطنه ..
,, ربنا يظهر الحق وتثبت براءة القنصليه من ادعاءاتهم ، ويعود وعيدهم عليهم باالوبال والثبور ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36115 ] نشر منذ 16 دقيقة
ترامب مع الخيل ي شقرى🤔