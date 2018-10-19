ترامب: يبدو لي موت خاشقجي محزنًا والعواقب ستكون شديدة بإنتهاء التحقيقات

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ، اليوم الخميس، في خلال رده على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، قائلًا: ” إنه بالتأكيد يبدو لي بهذه الطريقة، وإنه لأمر محزن جدًا أن يبدو كذلك ” .

وقال ” ترامب ” عندما كان مستقل طائرة سلاح الجو الأول، إنه ينتظر نتائج التحقيقات، موضحا أن الإدارة تنتظر نتائج ” ثلاث تحقيقات ” ، مؤكدًا ” سنصدر بيانا وبيانًا قويًا للغاية ” ، مشيرًا إلى أن الإدارة ” ستصل إلى ” ما حدث لخاشقجي.

وشدد ” ترامب ” ، على أن العواقب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وتعهد بأنه سيكون ” شديدًا للغاية ” ، مبيّنًا أنه: ” يجب أن يكون الأمر قاسيًا جدًا، ولكننا سنرى ما سيحدث ” .

أستطرد ” الرئيس الأمريكي ” قائلًا : ” بالتأكيد لذلك فإن خاشقجي مات، وهذا يحزنني ” وفقًا لما نشرته وكالة ” سي إن إن بالعربية ” .