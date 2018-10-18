خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الإعصار

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: ( علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين أن لا تروا أي مكروه) .