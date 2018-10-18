شاهد .. الظاهر انه جاي متأخر للدوام

الخميس 18
أكتوبر
ياليت معاد اشوف تعليق للقرني
ياليت أشوف تعليق مؤدب للقرني
القرني من يوم يومه قليل ذوق ،،حمام الصدى أكرمكم الله
صدقت أبو فهد
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عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت معاد اشوف تعليق للقرني
تعليق[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت أشوف تعليق مؤدب للقرني
أبو فهد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرني من يوم يومه قليل ذوق ،،حمام الصدى أكرمكم الله
تعليق[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت أبو فهد