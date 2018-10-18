بالفيديو.. مشهد مهيب للأمطار والبرق مجتمعة مع المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

وثَق مقطع فيديو، لحظات هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق، على المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وشهد الفيديو، الاجتماع بين روحانية المكان وروعة منظر البرق والأمطار، وذلك مساء اليوم الخميس.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة اليوم الخميس.