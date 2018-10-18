” فهد آل ثاني ” : هدف واستراتيجية نظام الحمدين إنهيار المملكة

طلال الضوي(صدى):

نشر ” فهد بن عبد الله آل ثاني ” أحد أفراد الأسرة الحاكمة المعارض للنظام القطري، اليوم الخميس، مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدويت القصير ” تويتر ” ، وذلك ردًا على أسئلة بعض المواطنين وذلك خلال ما أسماها ” لقاء فهد آل ثاني بتويتر ” .

قال الأمير ” فهد بن عبد الله ” في تغريدته، ” أن ما دفعه النظام القطري لشركات العلاقات العامة في الغرب لتشويه المملكة، أكثر من أن يتخيله أحد فالهدف هو شن الحملات ضد المملكة مهما كلف الأمر من أموال، وهذه الحملات ليست جديدة لكنها قبل المقاطعة بالسر والآن أصبحت في العلن، مشيرًا إلى أن ” نظام الحمدين ” يظن الشرفاء مثل المرتزقة يمكن شراءهم بالمال، وقد حاول النظام إغرائي بالعودة مقابل مبلغ خيالي، لكن أنا أدافع عن مبدأ ولا أبحث عن مكاسب شخصية، ولو كنت أبحث عن المال والمناصب كان حصلتها من زمن.

وأضاف الأمير ” فهد آل ثاني ” ، أن هدف واستراتيجية حمد بن خليفة الأكبر هو انهيار السعودية ،وفي سبيل هدفه مستعد يتحالف ليس مع الإيرانيين والأتراك وإنما مع الجن والشياطين لتحقيق حلمه بسقوط السعودية ،ستبقى المملكة عمود استقرار العرب وسيرحل ” حمد بن خليفة ” وزبانيته قريبًا إن شاء الله، موضحًا أن المملكة أكثر من حافظ على سيادة قطر بل وأنها حافظت على سيادتها أكثر من النظام الذي انتهك السيادة باستقدام تركيا و إيران والمملكة ماهي بحاجة تتدخل في قطر.

و أكمل ” الأمير المعارض ” ، ” أن الوضع الداخلي في قطر لا يطاق، والمشكلة ماهي في ارتفاع الأسعار الجنوني فقط، لكن في العزلة اللي فرضها النظام على شعبه، بينما هو يعيش حياة مترفة ومنعزل عن الشعب ” .

وأجاب ” فهد بن عبد الله ” ، في تغريدة أخري ردًا على سؤال حول انتشار الملاهي الليلية مؤخرًا ؟ ، قائلًا: ” أن القطريين فعلا شعب محافظ والملاهي الليلية، هي من صنع النظام الذي يبحث عن مايرضي الأجنبي ولا يهتم بعادات وتقاليد الشعب القطري “.

وأشار الأمير ” فهد آل ثاني ” ، إلي أن المواطن القطري يدرك أن سيادة بلاده أصبحت ألعوبة لدى الأجانب، منذ المقاطعة بسبب ممارسات ” نظام الحمدين ” ، لكن بإذن الله لن يتأخر الوقت حتى تعود لقطر سيادتها وتتخلص من العصابة التي تحكمها، لافتًا إلى الكل في قطر يرفض ممارسات نظام حمد، ولو حصلت الفرصة للقبائل لإزاحته لقاموا بها اليوم قبل غدا، والفرصة لن تتأخر بإذن الله.