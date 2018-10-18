بالصور.. النمور تنهي تحضيراتها لـ لقاء أحد

ماجد محمد(صدى):

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة نادي أحد.

واجتمع المدير الفني للنادي بيلتش، باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية، فيما اختتم المران بمناورية كروية قسم اللاعبين فيها إلى أربع مجموعات.

ومن المقرر أن تلتقي النمور، غدًا الجمعة، بنادي أحد في الثامنة مساءًا، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد سيحاول أن يعود إلى سابق عهده، بعد بداياته السيئة في الموسم الحالي، ما جعله يحتل المركز الأخير في ترتيب الفرق، بينما يحتل أحد المركز قبل الأخير.