مجموعة الراشد توفر 80 وظيفة للجنسين بـ 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفر لديها عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في تخصصات محددة، مشيرة إلى أن العمل سيكون بفروعها التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

والوظائف هي:

1. فني (عدد 8 وظائف).

2. أمين المخزن (عدد 3 وظائف).

3. مدير المشاريع الهندسية.

4. محاسب أول (عدد وظيفتين).

5. رئيس الحسابات.

6. مجمع مواد.

7. مساعد محاسب.

8. مصمم جرافيك (للنساء).

9. مشغل ماكينة (عدد 3 وظائف).

10. موظف مبيعات معرض (عدد وظيفتين).

11. فني إطارات (عدد 4 وظائف).

12. مهندس كهرباء.

13. مهندس ميكانيكي.

14. مشغلو رافعة شوكية (عدد 4 وظائف).

15. مفتش ضمان الجودة (عدد 4 وظائف).

16. مشغل إدخال بيانات.

17. مفتش سلامة (عدد 5 وظائف).

18. فنيون (عدد 26 وظيفة).

19. مدير متجر.

20. منسق مبيعات (عدد وظيفتين/ للجنسين).

21. مشغل Auto Cad (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

22. منسق إداري (للنساء).

23. مساعد مدير الحسابات (عدد وظيفتين).

24. المدير المالي.

25. محاسب (للنساء).

وبيّنت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم وحتى تاريخ 18 يناير 2019م، وذلك من خلال الرابطhttp://careers.alrashed.com