توزيع 2650 طناً من المواد الإغاثية خلال 3 ساعات ” طيران الأمن ” يشارك في الجهود الإغاثية والإنقاذ بمحافظة المهرة

سعيد العجل(صدى):

تواصل المملكة العربية السعودية تقديم يد العون لأشقائها باليمن، وتقديم المساعدات عن طريق أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، إذ عملت على تنظيم حملات إغاثية جوية وبرية متواصلة لمتضرري إعصار ” لبان ” بمحافظة المهرة.

ووصلت اليوم الخميس طائرتان عموديتان من قيادة طيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة، لإيصال المساعدات الإغاثية إلى منكوبي الإعصار، وتنسيق عمليات الإنقاذ والإغاثة بمساندة القوات البرية لتغطية أكبر مساحة ممكنة لمساعدة المتضررين.

واتجهت الطائرة الأولى إلى مديرية منعر الواقعة شمال غرب الغيضة لتنفيذ عملية إخلاء لشخص محتجز من قبل السيول، وأكملت مهمتها بعد ذلك بتوزيع 1250 كيلو غرام من المواد الإغاثية خلال ساعتين، فيما انطلقت الطائرة الأخرى إلى منطقة الوسيك الواقعة شرق الغيضة بمرافقة محافظ المهرة وقائد مهمة قوة المهرة، حيث استطاع الفريق توزيع 1400 كيلو غرام من المواد الإغاثية خلال ساعة واحدة فقط.