سما المصري ترتدي الحجاب الشرعي
ظهرت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، ترتدي النقاب، حيث نشرت صورة لها بموقع ” إنستجرام ” ، وذلك عقب إعلان توبتها قبل أسابيع.
وقالت ” سما ” معلقة على الصورة : ” شفتوني وأنا متنكرة، كنت في مهمة فلازم فيها أتنكر، طب والنبي قمر بالحجاب اللي هو كان في الأول نقاب بس أنا عملته حجاب ” .
وأضافت: ” بس الصورة اتاخدت في لحظة غفلة، طب والنبي عسل ولا مكياج ولا بوهيه الوش ولا روج ولا حاجة، فعلا خلقه ربنا مفيش أحلي ولا أجمل منها ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33064 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب