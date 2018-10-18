سما المصري ترتدي الحجاب الشرعي

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، ترتدي النقاب، حيث نشرت صورة لها بموقع ” إنستجرام ” ، وذلك عقب إعلان توبتها قبل أسابيع.

وقالت ” سما ” معلقة على الصورة : ” شفتوني وأنا متنكرة، كنت في مهمة فلازم فيها أتنكر، طب والنبي قمر بالحجاب اللي هو كان في الأول نقاب بس أنا عملته حجاب ” .

وأضافت: ” بس الصورة اتاخدت في لحظة غفلة، طب والنبي عسل ولا مكياج ولا بوهيه الوش ولا روج ولا حاجة، فعلا خلقه ربنا مفيش أحلي ولا أجمل منها ” .