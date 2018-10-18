بالصور.. ضبط بضائع مقلدة ومواد غذائية فاسدة بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، حوش بكر الذي يباع فيه الأثاث المستعمل ومخلفات الأخشاب والحديد ورجيع هدم المباني وجميع البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة،.

ويذكر أن بلدية المسفلة شكلت لجنة مشتركة من مندوبي البلدية والدوريات الأمنية؛ لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي.

وتحرص البلدية على القييام بجولات ميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات، ومصادرة المواد المخالفة.