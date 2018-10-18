مستشفى الملك عبدالله الجامعي: وظائف صحية شاغرة للسعوديين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت إدارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة ” نورة بنت عبدالرحمن ” ، اليوم الخميس، على توافر وظائف صحية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت ” المستشفى ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، ومستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر الجاري، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي أول سلامة المرضى وإدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في(الرعاية الصحية المهنية، التمريض، الصيدلة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، تقني أول فيزيائي طبي: درجة الماجستير في الفيزياء الطبية.

وأشارت ” المستشفى ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــا..