بالتعاون مع تعليم جدة وتحت شعار ” نرى بقلوبنا ” مكتبة الملك فهد العامة تحتفل بالمكفوفين في جدة

محمد السعران(صدى):

نظمت مكتبة الملك فهد العامة اليوم الخميس ملتقى عن اليوم العالمي للعصا البيضاء للعام الرابع باقامة دورات واركان تعريفية وحفل على مستوى المحافظة، شارك فيها طلبة ومعلمي برامج النور للجنسين وبحضور أمانة جدة ممثلة بإدارة الاحتياجات الخاصة، وإدارة التربية الخاصة بتعليم جدة، الى جانب مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين وهيئة الهلال الاحمر السعودي وذلك بقاعة الرواد بالمكتبة.

وتولي المكتبة هذا اليوم أهمية عظمى تهدف من خلالها ابداء المشاركة والتعاضد مع المجتمع الدولي في الاهتمام بالأفراد المعاقين بصرياً، وتسعى مع الجهات المشاركة لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة والمساهمة بدمجهم مع المجتمع.