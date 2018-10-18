مستشفي قوى الأمن: 9 وظائف إدارية وصحية للسعوديين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية للسعوديين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” المستشفي ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى “استشاري جراحة الأوعية الدموية، استشاري أمراض الكلى، استشاري الأمراض العصبية، استشاري عناية مركزة أطفال، استشاري عناية مركزة، استشاري تخدير، استشاري أورام، مخطط التطوير التنظيمي، فني ثالث تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت ” المستشفى ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://sfh.akhtaboot.com