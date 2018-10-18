إنقاذ شخصين احتجزا داخل السيول بالعاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

باشرت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة حالتي احتجاز بداخل السيول بحي الجعرانه وجرى اخراجهما وهم بصحة جيدة ولله الحمد

وأهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح إضافة الابتعاد عن تجمعات المياة التي تكونت نتيجة هطول الأمطار

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

راجين من الله السلامة للجميع.